Игрока «Реала» Мбаппе обвинили в изнасиловании в Швеции

Французского футболиста Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании в Стокгольме (Швеция). Об этом пишет издание Expressen.

По данным источника, предполагаемое изнасилование произошло в отеле Bank, где останавливался спортсмен. С места ЧМ были изъяты элементы одежды в качестве улик. Как сообщает TV4, женщина обратилась за медицинской помощью в отделение больницы для жертв изнасилования 12 октября. Она назвала игрока «Реала» преступником.

Мбаппе, в свою очередь, заявил в своем микроблоге, что информация о его возможной причастности к случившемуся является ложной.

Сейчас Мбаппе в шведской полиции присвоен статус «обоснованно подозревается». Это низшая степень подозрения в Швеции.

Официально о подписании соглашения между Мбаппе и мадридским «Реалом» стало известно 3 июня. Футболист пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого был с 2017 года.

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