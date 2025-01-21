«Идол»: режиссер Александр Сокуров высказался о смерти Дэвида Линча

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на смерть своего иностранного коллеги Дэвида Линча. Он отметил его вклад в искусство и заявил, что для мосфильмовцев он был идолом.

По мнению Сокурова, Линч сильно повлиял на киноиндустрию не только за границей, но и в России.

«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды. Путеводная звезда», - цитирует слова Александра Газета.Ru.

О смерти режиссера стало известно 16 января 2025 года. Ему было 78 лет. О кончине кинематографиста сообщила его семья в социальных сетях. Долгое время Дэвид тяжело болел и мог передвигаться только в кислородной маске. У него диагностировали эмфизему легких из-за пристрастия к курению. При этом отказываться от вредной привычки постановщик не хотел до последнего.

Напомним, что режиссер Дэвид Линч стал известен благодаря проектам «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Дюна», «Голова-ластик» и другим.

Ранее голливудские звезды высказались о смерти Дэвида Линча.