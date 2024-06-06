И так почти 20 лет: Том Круз дарит на каждый день рождения Дакоты Фаннинг новую пару обуви

Голливудский актер Том Круз поддерживает теплые отношения со своей киношной дочерью Дакотой Фаннинг. Каждый день рождения звезда дарит ей новую пару обуви, передает Variety.

Круз и Фаннинг вместе снимались в кинофильме «Война миров». Уже тогда актер поздравил юную коллегу с днем рождения и подарил ей телефона на 11-летие. По словам Дакоты, она давно мечтала о таком девайсе.

Затем Круз стал одаривать киношную дочку каждый год одни и тем же. У Фаннинг спустя 20 лет скопилась целая коллекция обуви от известного американского актера.

При этом со своими родными детьми звезда никак не может наладить контакт. Так, 18-летняя дочь Тома Круза Сури отказалась от общения с отцом. Кроме того, чтобы навсегда порвать с родителем, она сменила фамилию.