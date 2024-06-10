«И это пройдет»: появилось загадочное послание на фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Уже больше месяца в Сети активно обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Недавно экс-супруга артиста, актриса Дженнифер Гарнер, оставила в личном блоге загадочное послание, которое многие напрямую связывают со слухами о разрыве Бена Аффлека с женой.

Звезда фильма «Из 13 в 30» опубликовала в соцсети стихотворение современной американской поэтессы Клео Уэйдс. В произведении утверждается, что все трудности рано или поздно закончатся, и все обязательно наладится.

«Все станет лучше, ты навсегда избавишься от хандры. Навсегда — единственное, что длится вечно… Смотри, как приближается солнце, и взгляни, как даже огромное черное небо сменяется новым днем. И это тоже пройдет», — говорится в отрывке произведения, опубликованном Дженнифер Гарнер.

Как известно, бывшая жена Бена Аффлека поддерживает актера и певицу и пытается помочь им восстановить баланс в отношениях. Более того, инсайдер отмечал, что Дженнифер Гарнер «полностью поддерживает отношения Бена с Джей Ло и желает им только счастья». Исходя из этого поклонники пары решили, что пост актрисы является обращением к супругам, которые сейчас переживают нелегкие времена. Однако ни Бен Аффлек, ни его бывшая и нынешняя жены пока не делали никаких заявлений.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе знаменитостей возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Инсайдер уточнял, что актер был вынужден переехать в другой город из-за работы. При этом супруги продолжают время от времени появляться вместе на публике. Так, 2 июня артисты посетили баскетбольный матч 12-летнего сына актера Сэмюэла в Санта-Монике.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек был замечен на прогулке по Лос-Анджелесу в дорогостоящей обуви.