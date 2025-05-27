HBO выбрала актеров на роли Гермионы, Рона и Гарри Поттера в одноименном сериале. Об этом сообщает The Wrap.

Сериал «Гарри Поттер», который выйдет в 2027 году, получил главных героев. Известно, что Гарри Поттера сыграет актер Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластар Стаут.

«Талант этих трех уникальных актеров прекрасен, и мы с нетерпением ждем, когда весь мир увидит их магию вместе на экране», — заявили режиссеры.

Команда сериала рассказала, что в кастинге на главные роли принимали участие около 10 тысяч детей.

Напомним, предстоящий сериал должен стать точной адаптацией книг Дж. К. Роулинг. Ожидается, что премьера состоится не ранее 2027 года.

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