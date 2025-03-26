Гвинет Пэлтроу поразила поклонников совместным видео с Меган Маркл

Американская актриса Гвинет Пэлтроу удивила поклонников, пригласив к себе на чай жену принца Гарри Меган Маркл. Сделала она это на фоне слухов об имеющем место остром конфликте с бывшей коллегой.

О совместном времяпрепровождении Пэлтроу необычным образом отчиталась в социальных сетях. Когда один из подписчиков спросил актрису, знает ли она про расходящиеся сплетни о ее «ссоре» с Маркл, та выложила короткую историю, на которой звезда «Форс-мажоров» сидит на ее кухне и ест пирог.

«Я этого не понимаю», — пожала плечами Пэлтроу.

Поклонники звезды были откровенно шокированы таким поворотом событий. «Ничего себе», «Неожиданно», «Так вот оно что», — писали они в комментариях.

О вражде между дамами, проживающими в соседних домах в Монтисито, штат Калифорния, начали говорить после запуска нового кулинарного шоу герцогини и публикации Пэлтроу небольшого видеоролика, на котором та якобы высмеивает проект Меган.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл уличили во лжи о готовке детям домашних вафель.