«Губы похожи на клоунские»: знакомые Шер обеспокоены ее пластическими операциями ради молодого возлюбленного

79-летняя певица Шер продолжает делать пластику ради молодого возлюбленного. Об этом сообщает RadarOnline.

Друзья певицы Шер бьют тревогу из-за непрекращающихся пластических операций знаменитости. По словам инсайдеров, она пытается соответствовать возлюбленному, который младше нее на 40 лет.

«Шер не новичок в вопросах косметических модификаций. Она баловалась этим в течение многих лет, но сейчас происходит что-то странное. Ее губы похожи на клоунские, и она щурится. Кожа выглядит перетянутой», — рассказал источник.

Друзья Шер заявляют, что 79-летняя певица чувствует себя неуверенно рядом с молодым кавалером, поэтому и прибегает к пластическим операциям.

Напомним, певица начала встречаться с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом в 2022 году.

