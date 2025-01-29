«Грустно наблюдать»: Мадонна выступила с критикой Трампа

Известная американская певица Мадонна выступила против 47-го президента США Дональда Трампа и его решений. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка выразила сожаление по поводу подписанных американским лидером недавних указов, которые направлены против иммигрантов и трансгендеров* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России).

«Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно демонтирует все свободы, за которые мы боролись и которые завоевали за эти годы», — написала знаменитость.

Напомним, президент США Дональд Трамп в первый день пребывания у власти подписал указ о введении чрезвычайного положения на южной границе государства из-за ситуации с нелегальной миграцией. Глава Белого дома также поручил ведомствам приступить к депортации лиц, которые находятся на территории Соединенных Штатов незаконно.

Ранее певица Селена Гомес устроила истерику на камеру из-за решения Трампа депортировать нелегальных мексиканцев.