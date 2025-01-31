Группа The Rolling Stones отменила масштабный европейский тур в 2025 году

Британская рок-группа The Rolling Stones отменила масштабный европейский тур из-за логистических проблем. Об этом сообщает газета The Sun.

Как утверждается, коллективу не удалось согласовать даты концертов. При этом официально группа никак не заявляла о намерениях выступить в Европе — но ходили слухи, что музыканты планируют в рамках гастролей посетить главные столицы континента, в том числе Барселону, Амстердам, Париж и Копенгаген, а также Лондон.

Члены коллектива, впрочем, не падают духом и рассчитывают, что им удастся провести турне в 2026 году.

«Была надежда, что концерты состоятся летом, но ничего не вышло. Теперь все отложено, но Мик [Джаггер], Кит [Ричардс] и Ронни [Вуд] любят выступать живьем. Так что есть надежда, что промоутеры согласуются даты на следующий год», — приводит The Sun слова источника.

В 2024 году The Rolling Stones провели тур по США, в рамках которого они продали более 840 тыс. билетов, дали 20 стадионных концертов и заработали в общей сложности 188 млн фунтов стерлингов (в пересчете на рубли — около 23 млрд).

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