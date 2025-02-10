Актрису Меган Маркл раскритиковали за грубое поведение по отношению к инвалиду

Меган Маркл раскритиковали за грубое поведение с женщиной в инвалидной коляске. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Меган Маркл вместе с мужем прилетела в Канаду, чтобы провести «Игры непокоренных». Также супруги встретились со спортсменами на завтраке фонда True Patriot Love, в конце которого сделали с ними снимок. Во время съемки Меган подвинула инвалидное кресло с женщиной, стоявшее перед ней. Пользователи Сети назвали поступок актрисы грубым, поскольку та не спросила разрешения у гостьи завтрака.

«Моя дочь в инвалидной коляске, и, если кто-то другой попытается ее передвинуть без спроса, это будет огромной обидой. Так грубо и неуважительной! Со мной такое случалось, это очень неприятно. Почему она думает, что можно просто толкнуть кого-то, не спросив, нужна ли ему помощь. Инвалид — не значит глупый», — высказались подписчики.

Отметим, сама Меган не отреагировала на критику.

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