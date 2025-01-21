«Груб, сварлив и неблагодарен»: раскрыта причина неудач Бена Аффлека в личной жизни

Бывшая жена Бена Аффлека назвала причину его неудач в личной жизни. Дженнифер Гарнер уверена, что актер не может построить отношения из-за непростого характера и эгоизма. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

По мнению актрисы, Бен Аффлек в недостаточной степени проявлял терпимость по отношению к Дженнифер Лопес, с которой развелся летом 2024 года.

«Джен в последнее время имеет огромное влияние на Бена, поэтому она чувствует себя обязанной контролировать его поведение, особенно когда дело касается того, как он обращается с Джей Ло. Он был так нетерпелив с ней и на самом деле довольно неблагодарен, по крайней мере, по мнению Джен», — заявил источник, ссылаясь на слова Дженнифер Гарнер.

Собеседник издания отметил, что, несмотря на расставание, актер все еще зол на бывшую жену. Бена Аффлека задевает то, «как сильно Джей Ло все еще пытается контролировать его», но певица делает из это из лучших побуждений.

В последнее время артист стремится как можно больше времени находиться рядом с экс-супругой. По словам инсайдера, Дженнифер Гарнер пользуется этим, чтобы повлиять на отношение Бена Аффлека к бывшей.

«Бен также довольно груб и сварлив, когда разговаривает или видит Джей Ло, и для Джен это просто неприемлемо. Она считает, что ему нужно повзрослеть и быть намного добрее к Джей Ло», — рассказал источник.

Более того, актриса даже «отругала» бывшего мужа за то, что он не уделяет достаточного внимания детям Дженнифер Лопес от брака с Марком Энтони. В то же время певица «продолжила присутствовать в жизни» детей Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Напомним, 20 августа 2024 года Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Сообщалось, что причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Гарнер ответила на слухи о возможном воссоединении с Беном Аффлеком.