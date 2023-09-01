25-летняя дочь Майкла Джексона подала в суд на преследователя. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По данным источника, в течение многих лет певицу Пэрис Джексон преследует злоумышленник. Недавно мужчина проник во двор ее дома и начал заглядывать в окна. Знаменитость испугалась и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Однако преследователь успел скрыться до их приезда. После этого наследница Майкла Джексона обратилась в суд, чтобы мужчине вынесли запрет на приближение к ней.

Артистка пожаловалась на то, что неизвестный и раньше нарушал ее покой: он неоднократно появлялся у ее дома и отправлял ей сообщения. По словам Пэрис, мужчина «становится более наглым», вот почему она переживает за свою безопасность.

Как сообщает источник, после недавнего инцидента злоумышленник вновь подошел к входной двери певицы.

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