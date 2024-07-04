Грандиозный скандал: королева Испании по-прежнему общается с «любовником»

Испанская монархия вновь привлекла внимание прессы из-за откровений бизнесмена Хайме дель Бурго. Мужчина, который состоял в тайных отношениях с королевой Летицией, заявил, что по-прежнему общается с ней.

Предприниматель раскрыл подробности личной жизни в новом интервью для аргентинского издания Clarín, передает Леди.mail.ru. По его словам, последний раз он общался с монаршей особой 12 мая этого года.

В первый раз Бурго рассказал о романе с королевой еще в 2023 году. Он заявил, что в отношениях с Летицией роль любовника, скорее, отводилась ее законному супругу. Оказалось, что бизнесмен проживал с возлюбленной много лет, а Филипп, король Испании, в это время присутствовал в ее жизни, но лишь формально.

Отношения бизнесмена и Летеции начались еще в 90-х. Они провстречались до 2011 года, когда королева решила вернуть все на свои места.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и королева Камилла выступили против встречи Карла III с Гарри в США. Они не увидели достойного оправдания такому риску.