Готовятся к свадьбе: возлюбленную Роберта Паттинсона заметили с кольцом на безымянном пальце

Актер Роберт Паттинсон и модель Сьюки Уотерхаус были замечены в Лондоне, где спровоцировали слухи о помолвке. Дело в том, что на безымянном пальце девушки было кольцо со сверкающим камнем. Об этом сообщает зарубежный портал Page Six.

Романтические отношения между Паттинсоном и Уотерхаус длятся уже пять лет, и пара официально объявила о предстоящем пополнении в феврале, когда модель продемонстрировала свой округлившийся живот на фестивале Corona Capital в Мехико.

Поклонники знаменитостей сразу начали предполагать, что актер сделал предложение своей возлюбленной. В социальных сетях появилось множество поздравлений, а фанаты выражают интерес к дальнейшим планам пары. На данный момент Роберт и Сьюки не комментируют слухи.

Напомним, что в прошлом актер состоял в отношениях с коллегой Кристен Стюарт. Их роман начался после съемок в «Сумерках». Тогда они полюбились зрителям, но в итоге расстались. По слухам, девушка была неверна избраннику.

Ранее мы писали о том, как певица Рианна осталась без бойфренда на модном мероприятии в Лос-Анджелесе после публичного скандала.