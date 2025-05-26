ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 мая 2025, 19:16
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«Гордые родители»: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили выпускной дочери

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото с выпускного у 22-летней дочери.
«Гордые родители»: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили выпускной дочери

© LOIC VENANCE/AFP/East News

Знаменитая голливудская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс пришли поддержать 22-летнюю дочь Кэрис на выпускном в Брауновском университете — одном из самых престижных вузов США. Они поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.

Актриса опубликовала семейное фото, на котором они с мужем целовали дочь с двух сторон. Наследница выглядела счастливой и выбрала для вечера белое платье с рюшами.

«Мы оба такие гордые родители! Все только начинается», – написала звезда.

«Гордые родители»: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили выпускной дочери

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что у супругов есть двое детей. Кэрис Дуглас — недавняя выпускница Брауновского университета и Дилан Дуглас, который также окончил этот вуз по специальности «политология», но теперь пробует себя на Бродвее

Пара не раз говорила о трудностях в их отношениях. В 2013 году Зета-Джонс проходила лечение от биполярного расстройства, после чего временно рассталась с мужем. Однако уже через год они воссоединились.

«Кризисы только укрепили нашу веру в любовь и заставили переосмыслить многое», — говорили артисты в интервью.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл нарядила дочь в костюм пчеловода и нарвалась на критику.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
кэтрин зета-джонс
Майкл Дуглас
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