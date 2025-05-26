«Гордые родители»: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили выпускной дочери
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Знаменитая голливудская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс пришли поддержать 22-летнюю дочь Кэрис на выпускном в Брауновском университете — одном из самых престижных вузов США. Они поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.
Актриса опубликовала семейное фото, на котором они с мужем целовали дочь с двух сторон. Наследница выглядела счастливой и выбрала для вечера белое платье с рюшами.
«Мы оба такие гордые родители! Все только начинается», – написала звезда.
Напомним, что у супругов есть двое детей. Кэрис Дуглас — недавняя выпускница Брауновского университета и Дилан Дуглас, который также окончил этот вуз по специальности «политология», но теперь пробует себя на Бродвее
Пара не раз говорила о трудностях в их отношениях. В 2013 году Зета-Джонс проходила лечение от биполярного расстройства, после чего временно рассталась с мужем. Однако уже через год они воссоединились.
«Кризисы только укрепили нашу веру в любовь и заставили переосмыслить многое», — говорили артисты в интервью.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл нарядила дочь в костюм пчеловода и нарвалась на критику.