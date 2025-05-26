«Гордые родители»: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс посетили выпускной дочери

Знаменитая голливудская пара Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс пришли поддержать 22-летнюю дочь Кэрис на выпускном в Брауновском университете — одном из самых престижных вузов США. Они поделились кадрами с мероприятия в соцсетях.

Актриса опубликовала семейное фото, на котором они с мужем целовали дочь с двух сторон. Наследница выглядела счастливой и выбрала для вечера белое платье с рюшами.

«Мы оба такие гордые родители! Все только начинается», – написала звезда.