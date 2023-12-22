Гордость не позволит согласиться на эти условия: как Меган Маркл может вернуться в королевскую семью

С каждым годом герцогиня Меган Маркл становится дальше от королевской семьи, однако у нее все еще остается шанс вернуться в нее. При этом надо будет соблюсти некоторые условия, заявил биографа Тома Куини.

Чтобы наладить отношения с членами королевской семьи, супруге герцога Сессекского придется переступить через себя, передает слова специалиста Hindustan Times. Так, для них важно, чтобы все родственники проживали в Англии. В связи с этим Меган придется забыть об актерской карьере в США, куда она недавно перебралась.

Кроме того, супруге герцога Сессекского будет не избежать послушания Карлу III и королеве-консорт, а также будущему наследнику престола Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон. Однако, по мнению биографа, Марк никогда не согласится на эти условия. Герцогине не даст это сделать ее гордость.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл встретили на хоккее друга, причастного к их любви. Во время спортивного мероприятия пара выпивала и танцевала.