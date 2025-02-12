Гонщик с татуировками на теле: Брэд Питт показал фигуру в новом фильме

Актер Брэд Питт снялся с татуировками на теле в трейлере нового фильма. В ленте «Формула-1» голливудская звезда сыграл гонщика. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Warner Bros. Pictures представила видео с кадрами из нового фильма с участием бывшего мужа Анджелины Джоли. Один из отрывков заинтересовал поклонников актера, так как там 61-летний Брэд позировал на диване без футболки. Он был в брюках и в бутсах, а на верхней части тела виднелись десятки татуировок. В комментариях Питта прозвали «горячим мужчиной».

СМИ отмечают, что лауреат премии «Оскар» не стал сводить даже те татуировки, которые были посвящены его бывшей супруге Джоли. Напомним, что в декабре 2024 года они завершили свой развод после почти 10-летних разборок в суде.

У бывших возлюбленных есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все они воспитываются матерью. Питт хочет быть с наследниками ближе, но после скандального расставания они заняли сторону матери.

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