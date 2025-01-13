Голливудскую звезду заподозрили в романе с русской девушкой

Американский актер и певец Джаред Лето, вполне вероятно, закрутил роман с русской девушкой. Именно такую версию в последнее время активно продвигают пользователи социальных сетей, опираясь на ряд косвенных свидетельств.

Впрочем, нельзя сказать, что эти свидетельства железные — они являются скорее предположениями. Так, поклонники артиста обратили внимание на то, что в ходе одного из недавних концертов он пригласил на сцену неизвестную темноволосую женщину, с которой после уединился за кулисами. Фанаты Лето высказали уверенность в том, что девушка непременно была русской — хотя причин, по которым ее национальность была определена именно так, никто не назвал.

Большую роль, по всей видимости, сыграла известная любовь Лето к России — он неоднократно положительно высказывался о русских и их стране и выражал намерение когда-нибудь посетить ее. Да и последняя известная девушка Лето была тоже русской — какое-то время он встречался с моделью Дарьей Корчиной.

В то же время другие подписчики артиста считают, что их кумир устроил интрижку с бразильской моделью Келли Пике, супругой российского автогонщика Даниила Квята — но никаких доказательств того, что она была на концерте Лето, также нет.

Ранее Лето намекнул, что столкнулся с проблемами после своих заявлений на русском языке.