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ИХ ШОУБИЗ
11:53, 02 января 2023
1 мин.

Голливудского актера доставили в больницу по воздуху в критическом состоянии

Голливудского актера доставили в больницу по воздуху в критическом состоянии

Фото: Freepik.com

Голливудского актера, звезду сериала «Соколиный глаз» Джереми Реннера госпитализировали на самолете после аварии 1 января. Она находится в критическом состоянии.

По словам представителя актера, Реннер получил травмы «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями». Происшествие случилось во время уборки снега.

Источник уточнил, что тяжелое состояние актера стабильно. Рядом с ним находится семья.

Где именно произошел инцидент, не сообщается. Известно, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП, в котором пострадал Реннер.

Ранее сообщалось о госпитализации оперной певицы Анны Нетребко.

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