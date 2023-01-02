Голливудского актера доставили в больницу по воздуху в критическом состоянии

Голливудского актера, звезду сериала «Соколиный глаз» Джереми Реннера госпитализировали на самолете после аварии 1 января. Она находится в критическом состоянии.

По словам представителя актера, Реннер получил травмы «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями». Происшествие случилось во время уборки снега.

Источник уточнил, что тяжелое состояние актера стабильно. Рядом с ним находится семья.

Где именно произошел инцидент, не сообщается. Известно, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства крупного ДТП, в котором пострадал Реннер.

Ранее сообщалось о госпитализации оперной певицы Анны Нетребко.