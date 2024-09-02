Голливудский актер Стив Бушеми разнял драку рядом с баром в Дублине. Об этом сообщает Газета.Ru.

Звезда «Бешеных псов» Стив Бушеми оказался замешан в драке в центре Дублина. Как сообщили очевидцы, в какой-то момент несколько мужчин начали избивать друг друга рядом с баром The Dalkey Duck.

Часть прохожих не замечала конфликта, однако в какой-то момент из соседнего заведения вышел мужчина, который разнял драку. Им оказался актер Стив Бушеми.

«Он был рядом с нами, ужинал в Bubba’s — я в шоке, что никто, похоже, не узнал его из-за всей этой суматохи. Я разговаривал с ним потом, и он сказал, что это была первая драка, которую он когда-либо видел. В это я не совсем верю», — рассказал один из очевидцев.

Свидетель конфликта поделился, что Бушеми помог подняться одному из пострадавших в драке и после ушел с места происшествия по своим делам.

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