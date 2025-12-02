Голливудский актер Джордж Клуни признался, что боится за безопасность своих детей, поскольку не уверен, что сможет защитить их от всех соблазнов современного мира. Своими переживаниями он поделился в беседе с The Times.

Знаменитость впервые стал отцом в возрасте 56 лет. Он рассказал, что долго не решался вступать в брак, так как был сосредоточен исключительно на своей карьере. Однако встреча с будущей женой Амаль в 2013 году заставила его пересмотреть свои взгляды. Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» решился на отцовство и теперь абсолютно счастлив в этой роли. Пара воспитывает близнецов Эллу и Александра, которым по восемь лет.

Однако, по словам актера, теперь он опасается за их безопасность. Особую угрозу для них он видит в интернете. Клуни, который сам не заводит аккаунтов в соцсетях, запрещает это делать наследникам. Также он ограничивает их время нахождения за компьютером, за которым они могут сидеть только для учебных целей. Но при этом он понимает, что рано или поздно ограничения придется снять.

Джордж также рад, что ему удалось увезти семью из «токсичной среды» Лос-Анджелеса. С 2021 года актер с супругой и детьми живет во Франции. Он купил поместье в Провансе. По его мнению, там гораздо более «здоровая» атмосфера, в которой он надеется воспитать наследников «хорошими людьми», а не избалованными «звездными детками».

Ранее мы писали, что Джордж Клуни планирует завершить карьеру, чтобы больше времени уделять семье.