«Больше не стремлюсь к успеху»: Джордж Клуни намекнул на завершение актерской карьеры

Известный актер Джордж Клуни заявил о планах завершить карьеру, чтобы больше времени проводить с семьей. Об этом пишет RadarOnline.

В одном из своих недавних интервью артист сообщил, что его главным приоритетом теперь являются дети, восьмилетние близнецы Александр и Элла, которых Клуни воспитывает вместе с супругой Амаль.

«Я больше не стремлюсь к успеху. Моя карьера складывалась по-разному, и, знаете, в каком-то смысле она шла на спад, так что я много времени провожу дома с детьми, и это весело. Я еще достаточно молод, чтобы бегать с ними», — сказал актер.

Однако об официальном уходе на пенсию звезда «Одиннадцати друзей Оушена» пока не объявил. Близкие к голливудской знаменитости источники утверждают, что артист достиг того уровня успеха, когда ему больше не нужно ничего никому доказывать.

Другой инсайдер сообщил, что Клуни уже отклонил несколько предложений об участии в крупных проектах. Причиной стало неудобное для кинозвезды расписание.

