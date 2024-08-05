Голливуд в упадке, а знаменитости ищут новые пути: Роберт Паттисон переезжает в Южную Корею

Звезда «Сумерек» Роберт Паттисон подумывает покинуть Голливуд ради покорения азиатского рынка. Он планирует перебраться в Южную Корею вместе с возлюбленной Сьюки Уотерхаус и новорожденной дочкой, передает Life & Style.

Голливуд в последнее время находится в упадке из-за организационных и творческих кризисов, поэтому американские звезды смотрят в сторону других медиаимперий. Например, взгляд Паттисона остановился на Южной Корее, где ему уже приходилось работать.

В Азии актер принимал участие в съемках фильма «Микки 17». Это кинокартина станет первой для Паттисона на пути к большому успеху среди местных зрителей.

Покинет ли знаменитость США и Голливуд навсегда — пока не известно. В Штатах у Роберта еще осталась пара проектов, но вряд ли это задержит там его надолго.

Ранее русская девушка Джонни Деппа впервые снялась с актером. Она опубликовала снимок для подписчиков, которые не верили в близость с актером.