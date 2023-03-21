Годовщина — лишь прикрытие: зачем на самом деле принц Гарри покупает остров Мюстик

В конце 2022 года принц Гарри и Меган Маркл стали главными ньюсмейкерами. Дело в том, что супруги выпустили документальный фильм, во время которого раскрыли все тайны королевской семьи. Кроме того, молодые люди обвинили титулованных родственников в непрекращающейся травле актрисы. Укрепить скандальную репутацию Сассекские решили книгой «Запасной», в которой претензии к королевскому двору вышли на новый уровень. Сегодня внук Елизаветы второй и его избранница вновь возглавляют все заголовки СМИ.

По информации издания «Now to love», совсем скоро у Гарри и Меган состоится пятилетняя годовщина свадьбы. В честь этого 38-летний мужчина решил подарить актрисе целый остров. Речь идет райский уголок Мюстик, расположенный недалеко от Барбадоса.

Известно, что остров имеет постоянное население и является любимым местом для отдыха королевских особ. Кроме того, в этом месте расположена вилла двоюродной бабушки Гарри. Поговаривают, мужчина раскаивается в скандале с семьей, поэтому сейчас пытается всячески восстановить с ней связь, и приближенное нахождение к принцессе Маргарет — самый лучший повод для этого.

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