Главный подозреваемый в деле о краже драгоценностей Кардашьян скончался до суда. Об этом сообщает Daily Mail.

72-летний мужчина по имени Марсо Баум-Гертнер «внезапно» скончался 6 марта. Причина смерти журналистами не приводится. Однако известно, что Баум в последние дни жизни получал угрозы от других преступников.

Следствие подозревает, что скончавшийся мужчина имел отношение к ограблению Ким Кардашьян, которое случилось в 2016 году. Сообщается, что Баум мог искать покупателей и продавал украшения, похищенные у модели.

Напомним, в 2016 году злоумышленники, переодетые в полицейскую форму ворвались в дом Кардашьян, когда она была одна. В итоге мошенники смогли украсть драгоценности на 10 миллионов евро. Известно, что все преступники были старше 60 лет.

Ранее мы писали о том, что модель Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста за участие дочери в его треке.