Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инсульт

Гитарист группы Queen Брайан Мэй перенес инсульт. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Музыкант признался, что инсульт произошел неделю назад. Знаменитость уточнил, что его напугало то, что он не мог пошевелить рукой. В настоящий момент участник Queen чувствует себя нормально и идет на поправку.

«Хорошая новость в том, что со мной все в порядке, я делаю то, что мне указали врачи, то есть, по сути, ничего... Мне нельзя выходить, водить, летать на самолете, мне нельзя допускать очень высокого пульса. Но со мной все хорошо», — высказался Мэй.

Стоит отметить, что в мае 2020 года Брайан Мэй признался, что перенес «небольшой» сердечный приступ. Гитарист чувствовал боль и тяжесть в груди на протяжении 40 минут. Он был доставлен в больницу. В медучреждении ему срочно прооперировали три артерии.

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