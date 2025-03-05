Гитарист группы Sex Pistols заявил, что готов помириться с экс-коллегой Роттеном

Гитарист легендарной панк-группы Sex Pistols Стив Джонс заявил, что готов примириться со своим экс-коллегой по коллективу Джонни Роттеном (настоящая фамилия — Лайдон). К текущему моменту музыканты не общаются уже 17 лет.

Напомним — Sex Pistols были основаны в 1975 году и распались уже в 1978. За это время они успели записать всего один студийный альбом, ставший важной вехой в истории панк-рока. С тех пор Роттен активно пытался препятствовать использованию песен группы в фильмах и телешоу. Отношения между ним и его бывшими соратниками по сей день остаются напряженными.

Однако теперь Джонс призывает Роттена помириться — аргументируя это тем, что за последние годы он многое в жизни переосмыслил.

«У меня нет никаких обид на Джона. Это может выглядеть странно, ведь я не разговаривала с ним с 2008 года. Я не пью уже 34 года и многое понял о том, как стоит себя вести. Я не хочу обид — это плохо», — приводит его слова The Daily Mail.

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