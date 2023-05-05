Гигантский половой орган выстригли на газоне в месте празднования коронации Карла III

Коронация Карла III, о которой говорят последние месяцы, пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. А после состоится масштабная вечеринка, которую организуют в The Royal Crescent в Бате. На днях в прессе появилась информация, что хулиганы решили испортить праздник, выкосив на газоне территории гигантский половой орган. Об этом пишет NY Post.

По данным источника, пранкеры сотворили задуманное ночью в четверг. Жителей интересует, будут ли искать «шутников» и накажут ли за неприличное изображение на газоне.

Вечеринка по случаю коронации Карла III состоится в The Royal Crescent. Это красивое место с ансамблем из 30 необычных домов, которые расположены в форме полумесяца. Королевский полумесяц спроектирован Джоном Вудом-младшим, а построен в период с 1767 по 1774 год, и являет собой классический пример георгианской архитектуры.

Напомним, что в коронации будет также участвовать супруга Карла III – Камилла. Среди гостей будут члены королевской семьи, в том числе принц Гарри. Известно, что на мероприятии он будет без своей жены Меган Маркл и детьми Арчи и Лилибет, которые останутся в США.

Ранее сообщалось, что жене Карла III Камилле на церемонии дадут поношенную корону. Жена британского монарха выбрала корону бабушки Елизаветы II – Марии Текской. Выбор Камиллы очень удивил публику, так как для церемонии всегда использовали новые короны. Некоторые поклонники даже восприняли новость с негативом.