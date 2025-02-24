«Где он берет эти клоунские костюмы?»: Бибера высмеяли из-за наряда на открытии магазина жены

Популярного канадского певца Джастина Бибера высмеяли из-за наряда на открытии магазина супруги Хейли. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

30-летний музыкант появился в Западном Голливуде на открытии поп-ап-магазина своей супруги — модели Хейли Бибер. Артист предстал перед камерами в спадающих голубых джинсах с чрезмерно длинными и широкими штанинами, массивных черных ботинках, кожаной куртке и облегающем голову белом головном уборе.

Читатели Daily Mail поспешили оценить необычный образ звезды в комментариях.

«Похоже, он вдохновился Моряком Попаем», «Звонил Микки-Маус и требовал вернуть ему свою обувь!», «Где он берет все эти клоунские костюмы?», «Его шапка похожа на презерватив» — поделились юзеры.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

Ранее представитель Джастина Бибера прокомментировал слухи о его наркотической зависимости.