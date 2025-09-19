Гарри и Уильям могут воссоединиться в Великобритании

Возможное примирение принцев Уильяма и Гарри после многолетнего публичного конфликта стало темой обсуждения в британских СМИ. По данным издания InStyle, братья могут сделать первый шаг к воссоединению во время предстоящих рождественских праздников.

Потенциальное сближение связывают с так называемым «эффектом домино» после визита герцога Сассекского в Великобританию. Напомним, 10 сентября Гарри провел встречу с королем Карлом III в Кларенс-хаусе, которая, по данным сторон, прошла в «позитивной и очень расслабленной» атмосфере. Это была их первая личная встреча за много месяцев.

Однако, как сообщают инсайдеры издания, путь к полному примирению остается сложным. Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон «пока не готовы забыть прошлое». По словам источников, супруги «глубоко ранены» публичными заявлениями, откровениями из мемуаров Гарри «Запасной» и критикой в их адрес. Для исцеления им требуется «значительное время».

Особую озабоченность Уильяма, согласно источникам, вызывают высказывания о Кейт в книге его брата, что заставляет наследника престола сохранять осторожность. Ключевыми условиями для примирения называются прогресс в отношениях Гарри с королем Карлом III и твердые гарантии, что детали частных бесед не станут достоянием прессы.

