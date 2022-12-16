Гарри и Меган в ярости: Уильям и Кейт Миддлтон впервые ответили на их унижения

На днях Netflix выпустил первую серию нашумевшего еще до премьеры сериала о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце. А вчера вышел второй эпизод, который стал еще более скандальным. Дело в том, что в нем были раскрыты многие семейные тайны британских монархов, за раскрытие которых супругов теперь точно не простят.

Новая серия появилась за несколько часов до Рождественского концерта в Вестминстерском соборе. Скорее всего, это было сделано специально. Многие считают, что Гарри и Меган желали деморализовать членов королевской семьи, сорвать мероприятие и тем самым показать, какими монархи являются на самом деле. Однако сделать у них это не получилось. Не успел новый эпизод еще окончится титрами, как на концерте появилась Кейт Миддлтон – невозмутимая и гордая. А вскоре к ней присоединились и другие родственники покойной Елизаветы II. При этом держались они безупречно и не подавали виду, что скандальный сериал хоть как-то коснулся их отношений.

На британцев, в общем-то, откровения Гарри и Меган тоже сильно не повлияли. Они встречали членов королевской семьи радостными овациями. Особенно ярко реагировали на организатора концерта Кейт Миддлтон. Эту честь ей еще при жизни доверила сама Елизавета. В этом году мероприятие было посвящено ее памяти.

Отметим, что единство в королевской семье демонстрировалось еще в цветах выбранной для выхода одежды. Кейт была в темно-бардовом платье-пальто и рядом с ней в идентичном наряде была ее дочь принцесса Шарлотта. Для юного принца Джорджа же выбрали цвет костюма его отца – темно-синий.

Поклонники подметили, что такой дружный выход в свет королевской четы – это их ответ унизительным заявлениям Гарри и Меган. И он, следует отметить, довольно достойный. Главное, чтобы Уильям и Кейт Миддлтон продержались до финального эпизода сериала.

Ранее во втором эпизоде документального проекта раскрылась тайна о потерянном ребенке Меган Маркл и принца Гарри.