Безутешное горе: Меган Маркл потеряла ребёнка от принца Гарри

Сейчас весь мир обсуждает документальный фильм Сассекских об их жизни в королевской семье. Первые серии появились на платформе Netflix ещё на прошлой неделе, но общественность никак не может отойти от признания, которое совершила Меган Маркл. Супруга принца Гарри откровенно рассказала о том, что два года назад у неё случился выкидыш.

Беременность — самый долгожданный период в жизни каждой девушки, поэтому пережить то, что испытала супруга принца Гарри не каждой под силу. Причиной подобной ситуации стал стресс, с которым столкнулась Меган во время нападок британских СМИ. В своём фильме Сассекские открыто обвинили в несчастье издание «Daily Mail» и сообщили о том, что подали на него в суд.

Стоит отметить, что это — не первый случай, когда по вине журналистов в семье Гарри случается трагедия. Принц убежден, что именно из-за сотрудников прессы погибла его мама, леди Диана, в жуткой автокатастрофе. По его мнению, журналисты преследовали Спенсер с любовником. Тогда, в 1997 году, они хотели оторваться от преследователей в одном из тоннелей Парижа, но водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб. После всех этих случаев Меган Маркл и внук Елизаветы II избегают общения со СМИ.

Ранее в Сети появились доказательства клеветы Маркл в сторону Кейт Миддлтон. Подробности читайте в этой статье