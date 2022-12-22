Гарри и Меган добились своего: принц Уильям близок к отречению от короля Карла III

В последние недели королевская семья Британии находится под прицелом. После выхода скандального документального фильма о жизни принца Гарри и Меган Маркл при дворе все ждут, когда же монархи «сломаются». Но на зло злопыхателям все эти дни они только и делали, что показывали единство, которое демонстрировалось даже в цветовой гамме их нарядов. Однако несмотря на показательную сплоченность, Гарри и Меган все же удалось посеять разлад среди родственников.

Обычно всегда поддерживающие семью и монархию принц Уильям и Кейт Миддлтон вдруг решили взбунтоваться. Неожиданно для всех они демонстративно проигнорировали приглашение короля Карла III на ежегодный торжественный предрождественский ланч во дворце. Мероприятие состоялось в Виндзорском замке и собрало всех ближайших родственников покойной Елизаветы. Вот только почетные места принца и принцессы Уэльских пустовали.

Сообщается, что Уильям и Кейт даже не смогли придумать убедительной отмазки, почему не появятся на ланче. Еще более вызывающим их отказ сделало то, что им не нужно было ехать в Виндзорский дворец из Лондона, так как они они еще осенью переселись в коттедж на его территории. Но накануне приема по какой-то причине супруги вместе с детьми уехали в свой загородный особняк Анмер Холл.

Из инсайдерской информации ясно, что поступок принца Уильяма и Кейт Миддлтон был вызван ссорой с королем Карлом III. Нападки со стороны Гарри и Меган сильно сказались на отношениях между родственниками. Но даже несмотря на то, что из-за сына многие секреты королевской семьи стали достоянием общественности, отец готов его простить. Карл даже звал Гарри с супругой на Рождество. А вот Уильям поведения брата простить не может, и он недоумевает, как король может продолжать с ним любезничать после всего, что он сделал. Так что, возможно, именно по этой причине принц и принцесса Уэльские устроили такой «демарш».

Ранее мы рассказывали о необычном подарке на Рождество от Кейт Миддлтон принцу Гарри. Сюрприз поверг в шок всю семью.