Актриса Оливия Колман рассказала, что за съемки ей платят меньше, чем мужчинам. Об этом сообщает Газета.Ru.

В 2023 году на экраны вышел фильм «Маленькие злобные письма». Актриса Оливия Колман сыграла в нем одну из главных ролей. Тем не менее, знаменитость рассказала, что при продвижении и съемках в фильме она проходила через гендерное неравенство.

«Актерам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Но им по-прежнему нравится использовать это как повод не платить женщинам столько же», — объяснила она.

Знаменитость рассказала, что исследования в киноиндустрии всегда показывали повышенный интерес публики к фильмам, в которых играют женщины. В то же время зарплаты у них всегда были меньше, чем у мужчин.

«Я прекрасно понимаю, что если бы я была Оливером Колманом, я бы зарабатывала намного больше, чем сейчас. Я знаю об одной разнице в оплате труда, которая составляет 12 000%. Посчитайте», — добавила она.

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