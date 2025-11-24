Французский рэпер Zola похитил молодого фаната и сжег его одежду из-за просьбы сделать селфи

Французского рэпера Zola обвиняют в похищении фаната-подростка. Сообщается, что артист издевался над 19-летним поклонником и сжег его одежду за просьбу сделать с ним селфи. Об этом пишет Daily Mail.

Певец, настоящее имя которого Орельен Нзузи Золя, предварительно заключен под стражу вместе с тремя другими мужчинами в возрасте 25 и 26 лет. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, повреждении имущества, нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении и краже.

Инцидент случился 6 ноября. Тогда молодой поклонник исполнителя и двое его друзей пришшли в дом к Золя, чтобы попросить артиста сфотографироваться с ним. Согласно судебным документам, рэпер вышел на улицу в компании восьми мужчин в масках. Все они погнались за троицей.

Двум фанатам удалось сбежать, но подростка поймали и затащили обратно в дом звезды.

«В течение последующих двух часов жертва подвергалась многочисленным актам насилия в виде ударов, пинков, оскорблений и словесных угроз. После того как его заставили раздеться, его одежду подожгли. Ему приставили пистолет к виску, а затем засунули ствол в рот», — рассказал прокурор Жан-Батист Бладье.

По данным местных СМИ, у 19-летнего парня также украли банковскую карту и телефон, прокололи шины его автомобиля и разбили зеркало.

