Футболист «Зенита» Андрей Мостовой думал, что его пытались похитить фанаты. Преступники чуть не затащили в микроавтобус известного спортсмена из сборной России, но он смог дать им отпор. Подробности сообщает Kp.ru.

Инцидент с футболистом произошел в ночь на 24 октября. 27-летний Андрей Мостовой вместе с другом, экс-хоккеистом Молодежной хоккейной лиги Александром Гракуном, выходил из магазина недалеко от своего автомобиля. В этот момент рядом остановился микроавтобус, из которого выскочили трое неизвестных. Они схватили Мостового и попытались затащить его в салон.

Но похитители не учли физическую подготовку спортсменов. По словам матери Александра Гракуна, Натальи, ее сын «физически и морально подавил похитителей», оттолкнув их. Сам Мостовой, известный своей скоростью, сумел вырваться и убежать. Нападавшие скрылись.

В ту же ночь Мостовой написал заявление в полицию. Как он сам позднее признался, первоначально у него была версия, что нападение могло быть заказано фанатами.

«Они же оба очень миролюбивые, спокойные, без врагов... Поначалу думали, что фанаты», — рассказала мать Александра Гракуна.

Несмотря на пережитый стресс, футболист продолжил тренировки и в ближайшем матче помог «Зениту» победить, отметившись голом.

Полицейские оперативно вышли на след подозреваемых. Уже через несколько дней они установили слежку за группой, которая в тот момент готовила новое преступление — похищение зятя депутата Госдумы, экс-председателя Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова.

На этот раз похищение состоялось: мужчину силой посадили в автомобиль каршеринга, надели на него наручники и угрожали пистолетом, требуя 10 миллионов рублей. В итоге он отдал 210 тысяч рублей, после чего похитители были задержаны инспекторами ГАИ.

Ранее похитители футболиста Мостового заявили, что их нанял некий Сатанист.