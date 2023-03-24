Формально умерший от инъекции Майкл Джексон на самом деле был казнен

Певец Майкл Джексон был казнен. Об этом написал сайт PROZVEZD, который напомнил, что артист скончался от инъекции снотворного средства. В некоторых тюрьмах в ряде штатов США она заменяет электрический стул для казни.

Издание рассказало, что, согласно результатам вскрытия, в 50 лет у Джексона было выявлено множество болезней. На теле и голове обнаружили шрамы, а в крови чего только не было.

Певец тратил огромные деньги на то, чтобы сохранить здоровье и красиво выглядеть. В 50-ть он смотрелся как юный мальчик. Некоторые утверждали, что он умер от наркотиков, другие – от анорексии, сифилиса и пересадок кожи. Только психиатры и близкие знали, что первопричина гибели – в разрушительных отношениях с отцом.

Мужчина был настоящим деспотом. В семье родились 9 детей, Джексон был седьмым. Отец создал из мальчишек группу и заставлял часами репетировать. Иногда, если что не так, мужчина бил всех ремнем с пряжкой. Так психика Джексона оказалась расшатана. К этому добавилось аутоиммунное заболевание – витилиго.

Джексон перенес десятки операций, пересадки и отбеливание кожи. Его длительное время преследовали различные боли – музыкант уже не мог обойтись без сильных лекарств, а впоследствии стал постоянным пациентом наркологических клиник.

Ранее мы писали, что из дома Джексона похитили имущество стоимостью более миллиона долларов.