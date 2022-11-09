Из дома Майкла Джексона похитили имущество стоимостью более миллиона долларов

Стало известно, что в Лос-Анжелесе был ограблен дом легендарного поп-певца Майкла Джексона. Преступник вынес все личные вещи покойного артиста. Эксперты оценили принесенный ущерб в миллион долларов.

Управляющая компания поместья певца подала иск в суд, в котором указала, какие именно предметы были украдены. В списке числятся электронные носители с записями неизданных публичных выступлений исполнителя, фотоальбом, черная сумка с изображением черепа, наградные дипломы и кукла-двойник артиста с его лицом.

Следствие установило одного из подозреваемых в краже. Им оказался бывший возлюбленный одной из сестер Майкла Джексона Джеффри Филиппс. Отмечается, что он мог совершить преступление, пока родственники решали вопросы, связанные со смертью звезды.

В ходе расследования дела удалось выяснить, что Джеффри Филиппс продавал некоторые личные вещи Майкла Джексона на аукционе. Но торги были прекращены после жалобы управляющей компании особняка певца.

Напомним, что артист умер в июне 2009 года в возрасте 50-ти лет. Майкл Джексон был одним из самых знаменитых и богатых исполнителей своего времени. И даже после своей смерти певец продолжил зарабатывать. Джексон до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых умерших звезд мира. Суммарно король поп-музыки после смерти заработал 2,4 млрд. долларов. Это объясняется огромной армией поклонников Майкла, именно благодаря ей песни исполнителя до сих популярны и востребованы аудиторией.