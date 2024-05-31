Фонд Клуни просит выдать ордера на арест российских журналистов в Европе

Фонд Клуни собирается добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ на территориях европейских стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по юридическим вопросам проекта Docket Анну Нейстат.

В ходе интервью радиостанции «Голос Америки»* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Нейстат пояснила, что организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела в странах, уголовные кодексы которых содеражт статью о «пропаганде войны». Она допустила, что если прокурор выпишет ордер на арест, то журналистов могут арестовать в любом европейском государстве и экстрадировать в конкретную страну, которая ведет в отношении них расследование.

При этом имена работников СМИ, по которым будут обращения, Нейстат раскрывать не стала, однако уточнила, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».

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