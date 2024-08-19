Фонд актера Джорджа Клуни признали нежелательным на территории России

19 августа Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Clooney Foundation for Justice* («Фонд Клуни за справедливость», признан нежелательной организацией на территории РФ). Об этом сообщает mk.ru.

Организация, призванная оказывать бесплатную юридическую помощь жертвам нарушений прав человека, была создана в Нью-Йорке голливудским актером Джорджем Клуни.

По мнению Генпрокуратуры, фонд направлен на то, чтобы дискредитировать Россию.

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее мы писали о том, что Джордж Клуни выставил на аукцион свидание с собой в Нью-Йорке почти за 3 млн рублей.

*признан нежелательной организацией на территории РФ.