Флаконы с кровью, ожерелье из коленных чашечек: Элтон Джон готовит прощальные подарки семье

Певец Элтон Джон готовит прощальные подарки семье. Вместе с дизайнером Тео Феннелом он создал ожерелье из своих сломанных коленных чашечек. Также артист планирует оставить после себя флаконы с кровью и украшения из праха.

Об этом узнало издание RadarOnline.

Из недавно удаленных коленных чашечек певец сделал ожерелье. Цепочка выполнена из кости. На ней содержится латинская фраза, которая в переводе означает «Я больше не буду кланяться ни одному человеку».

Он собирается развить эту идею и сделать еще более жуткие подарки родным перед смертью.

Источник, близкий к звезде, сообщил: «Элтон ясно дал понять, что коленные чашечки — это только начало».

Джон собирается оставить сыновьям флаконы с кровью и хочет, чтобы его прах впоследствии превратили в украшения. Певец уверен: это позволит им всегда быть рядом с ним и сохранить в сердце.

Певец вспомнил, что когда по очереди удалил коленные чашечки, то спросил хирурга, можно ли их оставить. Специалист назвал их «худшими коленями», которые когда-либо оперировал.

В публикации говорится, что переход к нательным украшениям поразил некоторых друзей артиста. Сам Элтон Джон говорит, что ему все равно, если кому-то это кажется ужасным.

Ранее сообщалось, что Джона сняли на яхте во Франции, где он находился с сыновьями. Певец выглядел немощным и еле передвигался.