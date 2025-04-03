Финская рок-группа Leningrad Cowboys убрала из названия Ленинград из-за СВО

Финская рок-группа Leningrad Cowboys вернулась на сцену после длительного перерыва. Правда, артисты внесли изменения в название и убрали из него Ленинград.

Рок-музыканты решили воссоединится спустя почти 15 лет. Теперь группа называется LC Cowboys. Участники коллектива отказались от упоминания Ленинграда из-за специальной военной операции на Украине, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Артисты также анонсировали тур по Финляндии. Участники группы заявили, что их интересует развитие на Западе.

Финская рок-группа была основана в 1987 году. В начале карьеры они делали кавер-версии известных западных композиций и аранжировки русских народных песен. Наибольшую известность им принесло участие в Total Balalaika Show, созданное совместно с Ансамблем песни и пляски Красной армии им. Александрова.

Ранее группа Linkin Park подала заявку на регистрацию логотипа в Роспатент. Предположительно, артисты будут производить и продавать в России песни, одежду и развлекательные услуги.