Группа Linkin Park подала заявку на регистрацию логотипа в Роспатент

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку на регистрацию своего логотипа в Роспатент. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

По данным источника, 1 апреля представители музыкального коллектива отправили заявку на регистрацию товарного знака «Линкин Парк». Предполагается, что под этим брендом артисты будут производить и продавать в России песни, одежду и развлекательные услуги.

Комментарии от самих иностранных звезд по этому поводу пока не поступали.

Отметим, что раньше рок-группу возглавлял Честер Беннингтон. Однако в 2017 году музыкант покончил с собой. После этого коллектив не стал распадаться, а продолжил выступать под тем же названием. Место Честера заняла Эмили Армстронг. Теперь она исполняет мировые хиты. Впрочем, многие критикуют ее, так как не могут видеть на месте солиста никого, кроме Беннингтона. Сын певца делился мнением, что участники группы предали память его отца.

Ранее певцу SHAMAN отказали в регистрации товарного знака «Я русский».