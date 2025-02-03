Фанаты Тейлор Свифт нашли в ее образе на «Грэмми» тайный сигнал возлюбленному

Американская певица Тейлор Свифт выглядела на церемонии вручения премии «Грэмми» просто сногсшибательно — и некоторые поклонники предположили, что одной деталью своего образа она послала возлюбленному Трэвису Келси страстное послание. Подробности приводит Radar Online.

Свифт надела короткое красное платье, которое, как предполагает портал, содержало отсылку на Kansas City Chiefs, команду НФЛ, за которую играет Келси. Однако это стало не единственным элементом внешнего вида певицы, который мог быть связан с футболистом — на левой ноге Свифт фанаты заметили небольшую подвеску в виде буквы «Т». Вполне вероятно, пишет Radar Online, что это именно первая буква из имени Трэвиса.

Впрочем, с тем же успехом «Т» могло значить и первую букву из имени самой певицы — Тейлор.

Ранее мы писали о том, что Свифт неожиданно не получила ни одной статуэтки «Грэмми», проиграв Бейонсе и Кендрику Ламару.