Бейонсе получила «Грэмми» за лучший альбом, неожиданно обойдя Тейлор Свифт

Премию «Грэмми» за лучший альбом 2024 года получила американская исполнительница Бейонсе. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Награду она приняла из рук сотрудников пожарной бригады — это стало важным символом на фоне бушующих в Калифорнии лесных пожаров, из-за которых многие известные артисты лишились домов, а мероприятия, связанные со вручением премии «Оскар», были перенесены. В своей речи Бейонсе поблагодарила огнеборцев за их опасный и благородный труд, а также выразила благодарность своим коллегам по индустрии.

Большое удивление у западной прессы и многих ценителей музыки вызвал тот факт, что певица Тейлор Свифт, The Tortured Poets Department которой стал самым продаваемым альбомом года, не победила ни в одной из номинаций — хотя таковых у нее было шесть.

Триумфатором же церемонии стал рэпер Кендрик Ламар — он взял сразу пять статуэток. Две из них, «Песню года» и «Запись года» — из так называемой «Большой четверки».

Награду в категории «Лучший новый артист» получила молодая поп-исполнительница Чаппелл Рон.

Ранее мы озвучивали сумму, которую Бейонсе перевела на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе