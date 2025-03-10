Фанаты раскритиковали новое платье 57-летней Николь Кидман

57-летняя актриса Николь Кидман появилась в смелом наряде на премьере фильма «Холланд» в Остине, штат Техас. Соответствующие снимки публикует газета The Daily Mail.

Как отмечает издание, платье, которое голливудская звезда выбрала для мероприятия, состояло из нескольких слоев тюля и черного вшитого корсета под ним. Дополнила же она образ простыми черными туфлями на шпильке и классическими часами.

Однако читателям таблоида одежда актрисы пришлась не по вкусу — они раскритиковали ее за безвкусицу и излишнюю откровенность.

«Николь, не надо оголяться… В скольких фильмах ты уже снялась нагишом? Нам надоело», «Юбка внизу глупо выглядит. Верхнюю нужно было сделать подлиннее, было бы лучше», — писали пользователи в комментариях.

Ранее мы писали о том, что дочери Кидман отказались смотреть новый фильм с ее участием.