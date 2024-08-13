Фанаты перестали узнавать худеющую на Оземпике Кристину Агилеру: изменилось не только тело, но и лицо

Поклонники перестали узнавать певицу Кристину Агилеру. В Сети бьют тревогу, так как из-за резкого похудения у артистки изменилось уже не только тело, но и лицо.

В личном блоге Агилера опубликовала новые кадры, на которых фанаты увидели совсем другого человека. Пользователи отменили, что их кумир перестала быть похожей на саму себя. По их мнению, если раньше Оземпик влиял только на фигуру Кристины, то теперь от него преобразилось и лицо. Причем не всем это нравится.

В комментариях поклонники просят певицу остановиться и перестать худеть. Когда она только начала показывать свое новое стройное тело, многие ее поддерживали. Однако теперь фанаты беспокоятся, что Агилера злоупотребляет лекарством. По их мнению, она стала выглядеть «нездорово» и «неестественно».

Впрочем, саму артистку, по всей видимости, все устраивает. Она не отвечает критикам и продолжает стремительно сбрасывать вес. Сейчас она хвастается в Сети острыми скулами, стройными ногами и узкой талией.

Напомним, что новой фигурой Агилера впервые шокировала публику на церемонии «Грэмми». Тогда стало известно, что она сбросила 20 килограммов.

Ранее Хью Джекман заявил, что ради роли Росомахи питался на 6000 калорий в день.