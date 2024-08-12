Актер Хью Джекман заявил, что ради роли Росомахи питался на 6000 калорий в день. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Летом 2024 года состоялась премьера фильма «Дэдпул и Росомаха», в котором Джекман сыграл одну из главных ролей. По словам актера, ради съемок в кино он не только интенсивно тренировался, но и придерживался особого рациона питания. По словам знаменитости, он употреблял по 6000 калорий в день. Он ежедневно питался курицей и фасолью.

«И это не те калории, которые вам хотелось бы съесть», — высказался актер.

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