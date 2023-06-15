Фанат сделал 40 пластических операций ради сходства с певцом Рики Мартином

Мужчина из Аргентины сделал 40 пластических операций, чтобы быть похожим на певца Рики Мартина.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал Ghanamma.

Фран Мариано пошел на многое, чтобы иметь сходство с кумиром. Он начал с инъекции, а после сделал десятки пластических операций, которые не только внешне, но и внутренне изменили фаната.

Как рассказал Фран Мариано из Аргентины, он прошел через множество процедур ради сходства с певцом. Мужчина делал себе инъекции в брови и десятки пластических операций, оставивших, по его признанию, серьезные физические и психологические последствия.

Как сообщает поклонник, он перестал чувствовать лицо, нос и подбородок. А когда мужчина пытается выпить, не может обойтись без салфетки, ведь все проливается на него.

Теперь Мариано понимает, что совершил ошибку, изменив внешность. Поделиться с миром своей историей он решил, чтобы предостеречь остальных от совершения подобного.

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