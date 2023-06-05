«Попа, как у Ким»: с какими запросами к пластическим хирургам приходят россияне
Фото: Freepik
В наше время эксперименты с внешностью для многих – способ заявить о себе. Однако далеко не всегда стремление выделиться обусловлено внутренними потребностями исправить недостатки. Иногда это связано с желанием соответствовать так называемым «критериям красоты», которые задаются модными блогерами и селебрити. О том, на каких звезд хотят равняться россияне, и почему это не есть хорошо, рассказал сайту-изданию «Страсти» ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.
По его словам, самый популярный запрос в пластической хирургии – внешность, как у селебрити. Среди наиболее востребованных: лисьи глазки Беллы Хадид, попа Ким Кардашьян, грудь Кайли Дженнер, губы Арианы Гранде. Более молодая публика ориентируется на модных блогеров: грудь Вали Карнавал, носик Оксаны Самойловой, скулы Насти Ивлеевой.
«Вроде бы безобидная просьба и с кого еще брать пример, как ни со знаменитостей? Проблема заключается только в том, что каждая внешность индивидуальна и не всё то, что идет одному, будет к лицу другому», - поясняет доктор.
Возьмем, к примеру, популярный, на сегодняшний день, «инстанос». С популяризацией социальных сетей и возникновением большого количества блогеров, случился настоящий бум на ринопластику. Каждая вторая пациентка приходила в кабинет с фотографией кумира из инстаграм и просила сделать блогерский нос – тонкий, короткий, со вздернутым кончиком.
Отари Гогиберидзе
Ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты»
Безусловно, продолжает Гогиберидзе, в камере такой нос смотрится эффектно, однако в жизни на лице выглядит диспропорционально и неестественно. Именно поэтому звездные блогеры пользуются фильтрами и ретушью, а аккуратные носы получаются путем обработки фото и использования масок. Но девушки воспринимают результат фотошопа буквально и ложатся под нож хирурга.
«Добросовестные пластические хирурги всегда отговаривают от таких критических ошибок. Потом большинство пациенток жалеют об исходе и приходят на повторную ринопластику с просьбой вернуть как было, но, к сожалению, переделать обратно возможно не всегда», - поясняет он.
Доктор подчеркивает, что цель пластической хирургии состоит в том, чтобы с помощью операции не перекроить лицо и превратить его в чью-то копию, а сделать пациента лучшей версией самого себя. Маленький тонкий нос будет нелепо смотреться на внешности девушки с крупными чертами лица или длинными конечностями.
Именно поэтому ринопластика – очень индивидуальный процесс и здесь важно прислушиваться к пластическому хирургу. В практике Отари Гогиберидзе встречалась ситуация, когда девушка пришла с просьбой переделать нос на такой, который, по ее мнению, идеально ей подходит. В итоге, это обернулось тем, что после реабилитации пациентку не устроил результат и она подала в суд на врача с требованием вернуть деньги. Суд она, конечно, проиграла, ведь, на самом деле, результат выглядел корректно и эстетично, а то, что он её не устраивал — это вина, в данном случае, только лишь лично пациентки, которая отказалась прислушаться к пластическому хирургу.
Ранее мы рассказывали о том, к кому стоит обратиться, если возникли проблемы с кожей.