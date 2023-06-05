«Попа, как у Ким»: с какими запросами к пластическим хирургам приходят россияне

Безусловно, продолжает Гогиберидзе, в камере такой нос смотрится эффектно, однако в жизни на лице выглядит диспропорционально и неестественно. Именно поэтому звездные блогеры пользуются фильтрами и ретушью, а аккуратные носы получаются путем обработки фото и использования масок. Но девушки воспринимают результат фотошопа буквально и ложатся под нож хирурга.

«Добросовестные пластические хирурги всегда отговаривают от таких критических ошибок. Потом большинство пациенток жалеют об исходе и приходят на повторную ринопластику с просьбой вернуть как было, но, к сожалению, переделать обратно возможно не всегда», - поясняет он.

Доктор подчеркивает, что цель пластической хирургии состоит в том, чтобы с помощью операции не перекроить лицо и превратить его в чью-то копию, а сделать пациента лучшей версией самого себя. Маленький тонкий нос будет нелепо смотреться на внешности девушки с крупными чертами лица или длинными конечностями.

Именно поэтому ринопластика – очень индивидуальный процесс и здесь важно прислушиваться к пластическому хирургу. В практике Отари Гогиберидзе встречалась ситуация, когда девушка пришла с просьбой переделать нос на такой, который, по ее мнению, идеально ей подходит. В итоге, это обернулось тем, что после реабилитации пациентку не устроил результат и она подала в суд на врача с требованием вернуть деньги. Суд она, конечно, проиграла, ведь, на самом деле, результат выглядел корректно и эстетично, а то, что он её не устраивал — это вина, в данном случае, только лишь лично пациентки, которая отказалась прислушаться к пластическому хирургу.

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